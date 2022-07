Auf Tour : Kerstin Griese tourt durch den Kreis Mettmann

Ratingen/ Heiligenhaus SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese nutzt die sitzungsfreie Zeit im Sommer, um im Kreis Mettmann verschiedene Stationen zu besuchen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Weitere Betriebsbesuche wird es bei dem Automobilzulieferer Kiekert in Heiligenhaus geben. Eine weitere Station ist die Europazentrale von Fujifilm in Ratingen, die erst vor wenigen Tagen ihr Quartier bezog und feierlich eröffnete. In Velbert wird Griese das in die Villa Herminghaus gezogene Schloss- und Beschlägemuseum sowie den Nevigeser Mariendom mit seinem frisch sanierten Dach besuchen. Außerdem wird sie sich bei der Velberter Lebenshilfe über die Wohneinrichtung „Alte Ziegelei“ informieren.