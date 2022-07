Heiligenhaus : Paralympics: Vorboten kommen mit dem Fahrrad

Heiligenhaus Vom 7. bis 10. September finden die Special Olympics Landesspiele für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Als Vorbote kommt jetzt das Olympische Feuer in die Region.

() Olympische Sportler auf der Durchreise: Am kommenden Mittwoch, 27. Juli, wird die Olympische Flamme der Special Olympics NRW einen Zwischenstopp am Hotel Neues Pastorat an der Hauptstraße einlegen. Die Aktion bringt die Flamme in acht Tagen über insgesamt gut 300 Kilometer vom letzten Austragungsort Paderborn zum diesjährigen nach Bonn. Am Mittwoch startet die Gruppe in Mülheim um 10 Uhr und wird gegen 11.45 Uhr in Heiligenhaus erwartet. Denn die Route verbindet nicht nur alle ehemaligen Austragungsorte der Special Olympics NRW miteinander, sondern führt, soweit möglich, auch durch die Gastgeber-Städte der Special Olympic World Games 2023, zu denen Heiligenhaus zählt. Eine kleine Delegation um Bürgermeister Michael Beck wird die Sportlergruppe an der Stadtgrenze in Empfang nehmen und in die Stadtmitte geleiten. Mit dabei sind auch Radler der lokalen Kooperationspartner Lebenshilfe und ProMobil. Gegen 12.30 Uhr wird sich der Tross dann zum nächsten Etappenziel Ratingen in Bewegung setzen. Die Veranstalter freuen sich über alle, die die Gruppe und Fackel beim Eintreffen in Heiligenhaus begrüßen.