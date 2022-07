Bunt statt grau : CDU will Stromkästen bunt gestalten

CDU will Stromkästen bunt gestalten

Hösel/ Eggerscheidt Grau, schmuddelig oder mit dilettantischen Graffiti-Tags besprüht - wenn es nach der CDU Hösel/ Eggerscheidt geht, sollen Stromkästen künftig Farbe in di Stadtteile bringen.

() In den vergangenen Monaten konnten Bürger im Bereich der Ratinger Innenstadt beobachten, wie aus tristen Stromkästen durch Gestaltungen des Ratinger Heimatvereins und der Stadtwerke Ratingen lebhafte Bilder der Stadt wurden. Denn einige Stromkästen wurden mit historischen Bildern der Stadt versehen und dadurch optisch ansehnlicher. Diese Bilder vermitteln nicht nur einen wundervollen Blick zurück in die Geschichte unserer Stadt, sondern zeigen auch deren gestalterische Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten.