Angebote in Heiligenhaus : Der Kulturrucksack ist gut gefüllt mit Ideen für junge Leute

Heiligenhaus Landesweit gedacht, vor Ort umgesetzt: Das Programm „Kulturrucksack NRW“ fördert die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an kulturelle Bildung. Heiligenhaus macht mit.

(sade) Auch in diesem Jahr ist der Städteverbund Heiligenhaus und Velbert wieder gemeinsam mit dabei und teilt sich das Budget. Die Teilnahme für die Kinder und Jugendlichen ist kostenfrei. Drei Angebote für Kinder von zehn bis 14 Jahren stehen dabei in Heiligenhaus auf dem Programm: Den Auftakt macht von Montag bis Donnerstag, 12. bis 15. Oktober, 10 bis 14 Uhr, die „Dance Factory“. Mit den Referentinnen Giuseppina Cagna und Kathrin Höhle erleben die Mädchen und Jungen im großen Saal des Clubs an der Hülsbecker Straße die Grundlagenvermittlung unterschiedlicher Techniken des modernen Tanzes. Die Kursleiterinnen versprechen: „Durch kreative Bewegungen und Erkundung verschiedener Tanzrichtungen gelangen wir zum Impro-Dance.“ Es folgt am Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, 16 bis 18 Uhr, der „Songwriting-Workshop“, bei dem ein Song nicht nur unter professioneller Anleitung geschrieben, sondern auch aufgenommen wird. Beim Workshop in der Stadtbücherei Heiligenhaus im Thormählen-Bildungshaus, Kettwiger Straße 24, entsteht von Null an, aus den Ideen der Teilnehmer Lieder, die mit eigenen Worten erzählen, was sie bewegt. Wer gerne einmal einen eigenen Text schreiben möchte oder eine eigene Melodie erfinden will, ist hier genau richtig. „Das Ergebnis ist jedes Mal ein kleines Wunder. In ihren Texten drücken sich die Jugendlichen auf bewegende Weise aus“, sagen die Veranstalter. „Das Erlebnis geht oft weit über die musikalische Erfahrung hinaus. In jedem Fall ist es für alle Beteiligten eine bereichernde Erfahrung.“ Eine musikalische Vorbildung ist nicht nötig, aber, wenn vorhanden, kann gerne ein Instrument mitgebracht werden. Wer seine Geschichte nicht unbedingt musikalisch, sondern anders erklingen lassen will, der kann das bei einem anderen Workshop: Von Montag bis Freitag, 19. bis 23. Oktober, 11 bis 14 Uhr, heißt es im Club: „Soundcheck – lass Deine Geschichte hören!“ Das ist ein theaterpädagogischer Workshop auf Grundlage des „Storygelling“ mit Kindern und Jugendlichen als Ideengebern. Die Veranstalter finden: „Musik ist überall. Sie macht gute Laune oder hilft beim Heulen. Jede Musik erzählt auch immer eine Geschichte. Im Theaterworkshop hören wir ganz genau hin. Wir nehmen uns Musikstücke vor und erfinden dazu Geschichten.“ Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter kulturrucksack@heiligenhaus.de.