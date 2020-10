Ratingen: Neue Wege zum Schutz vor Corona : Privatfeiern: Stadt stellt Meldeformular online

Ratingen Seit der jüngsten Anpassung der NRW-Coronaschutzverordnung müssen private Feiern, die außerhalb der eigenen vier Wände stattfinden und an denen mindestens 50 Personen teilnehmen, drei Tage vor dem Veranstaltungsdatum dem zuständigen Ordnungsamt gemeldet werden.

Am einfachsten meldet man seine Feier – sofern sie in Ratingen stattfindet – über das Online-Formular auf www.ratingen.de an. Eine formlose E-Mail an ordnungsamt@ratingen.de reicht jedoch auch. Folgende Angaben sind zwingend: Vor- und Zuname sowie vollständige Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Veranstalters, Zahl der Teilnehmer an der Veranstaltung, Ort der Veranstaltung mit vollständiger Anschrift, Zeitpunkt der Feier mit Datum und Uhrzeit (Beginn und Ende).