Herzsymposium : Marienhospital informiert über aktuelle Therapie

Ratingen In einer Patienteninformationsveranstaltung am 7. Oktober stehen die Therapiemöglichkeiten für koronare Herzerkrankungen nach neusten Erkenntnissen und Richtlinien im Vordergrund.

In den vergangenen Monaten trauten sich viele Menschen nicht zum Arzt oder ins Krankenhaus. Teilweise mit ernsthaften Erkrankungen. Angina pectoris (so genannte Brustenge) ist ein Schmerz mit Engegefühl in der Brust. Dieses Symptom kann auf eine schwerwiegende Erkrankung hindeuten. Untersuchungen sind notwendig, um die zugrunde liegende Erkrankung feststellen zu können. Die Ursachen für Brustschmerzen sind vielfältig und reichen von unspezifischen Beschwerden ohne Krankheitswert über Baucherkrankungen, deren Schmerzen in die Brustregion ausstrahlen, bis hin zu weiteren sehr schweren Erkrankungen wie Lungenembolie oder Einriss der Aorta (Hauptschlagader).