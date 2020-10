Jugendzentrum in Anrath : Herbstferienangebot in der Titanic

Anrath Für jeden der fünf Workshops im Anrather Jugendzentrum werden mehrere Termine angeboten. Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche verschiedenen Alters. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Jugendzentrum Titanic in Anrath bietet Workshops für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien an. Geplant sind Töpfern, Basteln, ein Fotoprojekt, ein Musikworkshop und Betonarbeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Töpfern können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre an vier Tagen: am Dienstag, 13. Oktober, von 11 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 14. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, sowie am Dienstag, 20. Oktober, von 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 21. Oktober, zwischen 11 und 13 Uhr.