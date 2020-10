Tag der offenen Moschee in Willich : Ein Besuch in der Willicher Moschee

Wilich In Corona-Zeiten muss jeder Gläubige seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen. Mit Klebeband sind Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht worden. Zu den Besuchern gehörten an diesem Tag der künftige Bürgermeister Christian Pakusch.

„Kurallara uyalim“ stand auf einem großen Zettel. Zum Glück für alle, die sonst nicht in der Moschee verkehren, gab es auch eine Übersetzung ins Deutsche: „Bitte an die Regeln halten.“ Rabia und Tuana (beide 17) achteten darauf, dass sich jeder Besucher in eine Liste eintrug. Im Gegenzug gab es eine Rose.

Tuana ist eine der vier Töchter von Kerim Isik. Sie besucht die Gesamtschule und möchte anschließend Medizin studieren. „Willich ist längst unsere Heimat geworden“, sagte ihr Vater. Der 44-Jährige erklärte, was in einer Moschee passiert. Die Kacheln mit der orientalischen Ornamentik, die es kaum in einem deutschen Baumarkt geben dürfte, seien aus der Türkei importiert worden. Nein, die Willicher Moschee brauche kein Minarett, das Geld investiere mal lieber in die Jugendarbeit. Die große Spielfläche direkt neben der Moschee stehe auch jungen Christen offen. Die Besucher erfuhren, dass es seit 1996 eine islamische Gemeinde in Willich gibt. Der damalige Standort befand sich an Neusser Straße/Ritterstraße. Isik erklärte, dass in Corona-Zeiten jeder Gläubige seinen eigenen Gebetsteppich mitbringen müsse. Mit Klebeband sind derzeit Abstandsmarkierungen auf dem Teppich befestigt.