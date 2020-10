BergisH.de geht online : Neue Plattform richtet sich an Jugendliche

Katharina Holzer (r.) und Daniel Ottenjann (2.v.l.) präsentieren die neue Internetseite für Jugendliche in Heiligenhaus. Bürgermeister Michael Beck und Agenturleiter Uwe Ottenjann stehen hinter dem Projekt. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Was in der Region auch für junge Heiligenhauser so los ist, das wollen Katharina Holzer und Daniel Ottenjann auf der neuen Plattform „BergisH.de“ zeigen. Die gibt’s auch auf Instagram.

Gestern haben sie die Webseite unter der neuen Domain „BergisH.de“ freigeschaltet und in die Weiten des Netzes geschickt. Damit ist der Startschuss für ein neues Angebot gefallen, das Ziel: Die unterschiedlichsten Angebote für die jungen Heiligenhauser auf einer Plattform zu bündeln und sie für alle zugänglich zu machen – auf Rechner und Smartphone.

„Dafür haben wir uns sechs Grundkategorien überlegt, in denen alles zu finden ist: regelmäßige und unregelmäßige Termine, Berufsorientierung und Hilfsangebote, sowie Hotspots und das Ferienprogramm“, erklärt Entwickler Daniel Ottenjann von der Heiligenhauser Agentur „art work shop“. Er ahnt: „Diese Webseite wird nie fertig sein.“

Info Das neue Internetprojekt BergisH.de läuft an Kulturchefin Almuth Schildmann-Brack: „So ein Angebot lebt von Jugendlichen und von Veranstaltern aus der Region. Ich hoffe, dass mit dem Projekt Menschen aufmerksam werden.“ Die Webseite ist zugänglich für alle Endgeräte. Folgen kann man dem Projekt auch auf Instagram. bergish.de instagram.com/bergish.

offiziell

Warum das so ist, erklärt Mit-Entwicklerin Katharina Holzer, die als Honorarkraft im Club für die Recherche zuständig ist: „Wir wollen den ständigen Austausch mit den Jugendlichen und von ihnen wissen, was hier passiert.“ Dazu haben sie auch einen Account auf Instagram eröffnet, auf dem es Einblicke zur neuen Plattform gibt. „Von da wird es einen Link zur Webseite geben. Hier kann man aber natürlich auch direkt kommentieren, wie einem zum Beispiel Veranstaltungen gefallen haben.“

Umfragen, Empfehlungen, Straßenkarten, das Entwickler-Duo hat da noch so ein paar Ideen. Der ursprüngliche Anschub zu dem Projekt kam von Kultur-Chefin Almuth Schildmann-Brack: „Wir bekommen gerne mal die Kritik von Jugendlichen, für sie sei hier gar nichts los. Dabei fiel auf, dass ein Angebot fehlt, das gerade die Angebote, die es für Jugendliche gibt, noch einmal bündelt.“ Auf dem Weg zur Webseite kam dann die Agentur „art work shop“ von Uwe Ottenjann und Kai Damm-Jonas im Sparkassenturm ins Spiel: „Uns war es wichtig, Jugendliche selbst zu beteiligen und auch wirklich von Jugendlichen gestalten zu lassen und ihnen dabei zur Seite zu stehen.“ Gar nicht immer so einfach, gibt der Alte Hase in der Branche zu. Das Ergebnis kann sich nun aber sehen lassen.

Die Angebote der städtischen Kultureinrichtungen sind schon eingepflegt. Dazu gehört allen voran natürlich der Club: „Das ist für uns auch eine gute Werbeplattform. Aber auch noch einmal eine gute Möglichkeit direktes Feedback zu bekommen. Welche Ideen kommen gut an, welche eher nicht“, sagt Club-Chefin Edelgard Eichberg.

Durch ein Kontaktformular, per E-Mail unter mail@bergish.de oder in den Kommentaren unter dem Instagram-Account haben die Veranstalter einen direkten Rückkanal. „Unser Ziel ist es, alle Altersgruppen von sechs bis 20 Jahren anzusprechen“, erklärt Daniel Ottenjann. Er und Kollegin Katharina Holzer sind gerade frisch mit der Schule fertig und haben sich mit vielen Ideen in das Projekt geworfen, in das auch Bürgermeister Michael Beck Hoffnungen setzt, auch wenn, er wie selbst mit einem Schmunzeln feststellt, „gerade erst aus der Zielgruppe raus“ sei. „Ich hoffe, dass es eine Plattform wird, auf der sich Jugendliche tummeln und die für sie einen Mehrwert hat, weil sie jetzt Veranstaltungen entdecken, die sie früher nicht auf dem Schirm hatten.“

Auch eine Kooperation mit überregionalen Institutionen sei vorstellbar. Beispielsweise mit der Schlüsselregion oder auch mit überregionalen Veranstaltern und Jugendlichen. Katharina und Daniel wünschen sich: „Dass das Projekt viel Unterstützung bekommt, von den Menschen, die es auch ansprechen soll und keiner Angst davor hat. Und, dass viele Ideen und Anregungen eingehen.“

(Henry Kreilmann)