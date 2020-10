Werte von Dienstag : Corona-Zahlen sinken leicht

Die Zahlen in den Städten bleiben konstant oder gehen sogar zurück, außer in einer. Auch die Inzidenz sinkt von 21,8 auf nun 20,8.

Die Zahl der nachweislich an Corona infizierten Menschen sinkt im Kreis Mettmann leicht. Am Montag meldete das Gesundheitsamt noch 132 Betroffene, am Dienstag waren es noch 126.