Mit Brief und Fahne Richtung Lintorf : Neuer Titel heißt „Schule der Zukunft“

An der Lintorfer JPM-Schule herrscht Freude über eine besondere Auszeuchnung. Foto: Blazy, Achim (abz)

LINTORF An der Johann Peter Melchior-Grundschule freut man sich über eine besondere Auszeichnung. Und weil in Coronazeiten alles anders ist, kamen Fahne, Urkunde und Türschild per Post.

(mvk) Seit 2017 beteiligt sich die Lintorfer Grundschule an der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit“, die der Umsetzung der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltigkeit“ dient und das Ziel hat, Menschen für ökologische, soziale und ökonomische Fragestellungen zu sensibilisieren sowie sich aktiv in ihrer Umgebung für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen.

„Unsere Grundidee ist es, dass Kinder, Jugendliche aber auch die Erwachsene nachhaltiges Denken und Handeln lernen. Sie sollten ihr eigenes Handeln so gestalten, dass dadurch keine nachteiligen Folgen für andere Regionen der Welt und/oder für zukünftige Generationen entstehen. Mit unserem Schulgarten verfolgen wir beispielsweise das Ziel, die Kinder für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Aber auch durch weitere unterschiedliche Unterrichtsreihen, Aktivitäten und Projekte werden die Schülerinnen und Schüler altersgerecht für Klima- und Umweltschutz sowie Artenvielfalt und Nachhaltigkeit begeistert. Die Kinder lernen so langfristig, Verantwortung zu übernehmen“, erklärte Schulleiterin Marlene Stuckart.

Die Schüler bemühen sich aber auch um Müll- und Plastikvermeidung und trennen den Abfall, der sich nicht vermeiden lässt. Sie haben in der Klima-Meilen-Woche eifrig „grüne Meilen gesammelt“, in dem sie viele Wege klimafreundlich zurückgelegt haben oder gaben als Energiespardetektive Menschen in ihrem Umfeld Tipps zum Stromsparen. Sie beteiligen sich ebenfalls jährlich an der Aktion „Lintorf wird sauber“ der Lintorfer Werbegemeinschaft.

Für all dies ist die JPM nun offiziell als „Schule der Zukunft“ vom Schul- und Umweltministerium ausgezeichnet worden. Die gesamte Schulgemeinde freut sich darüber, auch wenn diese Auszeichnung nicht, wie ursprünglich angedacht, im Rahmen einer offizielle Feier mit mehreren hundert Teilnehmern überreicht werden konnte.