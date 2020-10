Gewerbeverein Wassenberg mit neuen Ideen : Kein Weihnachtsmarkt, aber alternative Ideen für Adventszeit

So wird es dieses Jahr nicht aussehen – doch der Gewerbeverein bietet in der Adventszeit Alternativen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Auch in Wassenberg wird der Weihnachtsmarkt nicht in seiner gewohnten Form stattfinden können. Darauf macht der Gewerbeverein Wassenberg aufmerksam und spricht dabei auch direkt über die Alternativen.

Über gleich zwei Angebote hat der Gewerbeverein nachgedacht und diese ausgearbeitet, erklärt Kurt Schmitz vom Vorstand. Zum einen soll es den „Lebendigen Adventskalender“ geben, der 24 Mal Weihnachtsglück verspricht. Zum anderen geht es um einen digitalen Adventskalender. Zum ersten Angebot sagt Schmitz: „Weil wir in diesem Jahr kein lebendiges Adventswochenende im Rahmen des Weihnachtsmarktes organisieren können, gibt es zunächst den lebendigen Adventskalender. Hier sollen sich Menschen 24 Tage vor Schaufenstern, in Ladenlokalen, in Parks, vor Denkmälern, in Privathäusern, öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen treffen. Dabei soll es Aktionen wie Basteln bei Heißgetränken und Gebäck geben.“ Bei der Organisation ist auch die Kunst. Kultur und Heimatpflege Wassenberg GmbH mit dabei.