Kinderschutzbund Erkelenz : Workshop für Nachwuchsreporter

Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahre (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Lissy Mitterwallner

Erkelenz Der Kinderschutzbund ist in den Herbstferien auf der Suche nach Nachhaltigkeit. Jugendliche ab 14 Jahren können sich für den Workshop mit vielen Gesprächspartnern und Experten anmelden.

(RP) Der Erkelenzer Kinderschutzbund hat sich für Nachwuchsreporter in den kommenden Herbstferien etwas Besonderes ausgedacht: Unter dem Motto „Auf der Suche nach dem nachhaltigen Leben“ bietet er in der ersten Ferienwoche einen Workshop für Jugendliche ab 14 Jahren an. Spielerisch sollen dabei journalistische Grundlagen der Berichterstattung und Recherche vermittelt und anschließend umgesetzt werden.

Dabei werden die Teilnehmer schnell sehen, dass das Thema der Nachhaltigkeit sehr facettenreich ist und sich auch im Alltag widerspiegelt, teilt der Kinderschutzbund mit. Dazu werden Gesprächspartner eingeladen, die sich für mehr Nachhaltigkeit im Alltag und im direkten Umfeld einsetzen. Unter anderem wird der Initiator des Erkelenzer Leihladens, Martin Henkel, dabei sein und sich als Interviewpartner von den jungen Reportern auf den Zahn fühlen lassen.

Das Angebot findet in den Räumen des Kinderschutzbundes an der Aachener Straße in Erkelenz statt. Angeleitet werden die Jugendlichen durch externe journalistische Fachkräfte sowie durch geschulte Ehrenamtliche aus dem Ortsverband sowie von den Projektleiterinnen aus dem NRW-Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes. Neben der Journalistin Nicole Vergin vom Landesverband wird auch der Erkelenzer Journalist und Autor Helmut Wichlatz dabei sein. Die journalistischen Ergebnisse des Workshops werden als Zeitschrift, auf einer eigenen Webseite und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Der Workshop ist von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, vorgesehen und beinhaltet insgesamt 30 Stunden. Zehn Teilnehmer können mitmachen, ein Kostenbeitrag von fünf Euro pro Tag (25 Euro) wird erhoben.