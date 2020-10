Aktuelle Zahlen im Kreis Mettmann : Gesundheitsamt meldet mehr als 150 Corona-Fälle

Die Zahlen der nachweislich an Corona erkrankten Menschen steigt weiter an – von 126 auf nun 151. „Ein Drittel der Neuinfektionen steht im Zusammenhang mit bestehenden Fällen. Die restlichen Fälle sind ohne Zusammenhang“, erklärte eine Kreissprecherin.

Bei immer mehr Menschen weisen Mediziner das Coronavirus nach. Das Gesundheitsamt spricht am Mittwoch von 151 Infizierten, davon in Erkrath 18 (+4), in Haan 10 (+3), in Heiligenhaus 3 (+1), in Hilden 18 (-2), in Langenfeld 28 (+2), in Mettmann 14 (+2), in Monheim 14 (+2), in Ratingen 22 (+5), in Velbert 21 (+6) und in Wülfrath 3 (+2). Am Dienstag waren es noch 126 Infizierte.