Ratingen : Kinder sammeln Meilen für Klimaschutz

Ratingen Erneut gibt es eine besondere Kampagne: Es geht um eine umweltbewusste Aktion für den Nachwuchs.

Elena Plank, Klimaschutzmanagerin der Stadt Ratingen, erklärt, um was es bei der Kampagne geht: „In ganz Europa können Kinder zum Schutz des Weltklimas aktiv werden und sogenannte Grüne Meilen sammeln. Die Kinder lernen, wie sie umweltfreundlich mobil sein können und so einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.“ Jeder Weg, der klimaschonend – also zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, mit Bus oder Bahn – zurückgelegt wird, wird mit einer Grünen Meile prämiert. Die Grünen Meilen aller Kinder in Europa werden zusammengezählt und am Jahresende den Teilnehmern der 25. UN-Klimakonferenz in Santiago de Chile präsentiert.