Kilometer sammeln für Klimaschutz : Aktion Stadtradeln beginnt am Samstag in Mönchengladbach

Mönchengladbach Knapp 1300 Radfahrer in 148 Teams haben sich bisher für die Aktion registriert. Anmeldungen sind noch möglich. 2020 gab es einen Rekord in der Stadt.

Am Samstag beginnt bundesweit die Aktion „Stadtradeln“, auch die Stadt Mönchengladbach beteiligt sich daran zum inzwischen siebten Mal. Dabei kann jeder, der in der Stadt wohnt, arbeitet oder eine Schule besucht mit dem Fahrrad Kilometer für die Stadt erradeln. Radfahrer können vom 8. bis zum 28. Mai Kilometer für die Aktion sammeln. „Mit dieser Aktion des Klima-Bündnis soll auch in Pandemie-Zeiten ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden“, sagt Planungs- und Umweltdezernent Gregor Bonin.