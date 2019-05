Ratingen Die Spieße ermitteln ihren Pokalsieger sowie die Fähnriche ihren König.

(RP) Am Samstag, 4. Mai, ab 15 Uhr, wird auf dem Hochstand der Bruderschaft an der Brückstraße in traditioneller Art die Königswürde der Jäger-Kompanie in der Schützenklasse ausgeschossen — nebem dem Damenvogel warten noch noch diverse Preisvögel. Die Spieße ermitteln ihren Pokalsieger sowie die Fähnriche ihren König. Hauptmann Christian Breuer freut sich auf regen Besuch.