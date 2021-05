Haan : AGNU Haan begrüßt die Klimawette

Der Vorstand der AGNU Haan: vl Hans Joachim Friebe, Sven Kübler und Christiane Schmidt (nicht anwesend war Markus Rotzal). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In Haan ist die Klimawette gestartet worden. Bis zum 1. November - dann beginnt im schottischen Glasgow der Weltklimagipfel – sollen (mindestens) 456 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. AGNU-Vorstand Sven Kübler kündigt aktive Teilnahme am Runden Tisch Klimaschutz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan begrüßt die Klimawette. Vorstand Sven Kübler erklärt: „Wir als Natur- und Umweltschützer sollten da dabei sein!“ Am besten natürlich, wenn jeder seinen eigenen CO 2 -Verbrauch reduzierte. Und wer schon ganz viel reduziert hat, der könne sich alternativ mit einer Spende an dieser Wette beteiligen (www.dieklimawette.de/1J157MWQ), fordert Kübler zur Teilnahme auf.

Der AGNU-Sprecher weist aber auch auf den Runden Tisch Klima in Haan hin. Janine Müller, die Klimaschutzmanagerin der Stadt Haan, „bereitet das sehr engagiert vor und es liegt nun an uns Haaner und Gruitener Bürgern sich einzubringen“, fordert Kübler zur aktiven Teilnahme auf. Und sagt auch, warum: „Das ist wichtig und soll zeigen, dass nicht nur die Politik Verantwortung trägt und/oder Ideen hat, sondern dass auch wir mitgestalten wollen.“ Es werden sich sechs Arbeitsgruppen bilden – bestimmt sei da für jedes „Talent“ etwas dabei.