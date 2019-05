Velbert : Luxuswagen zu Schrott gefahren

Velbert Unfall in Velbert: 100.000 Euro Schaden, Fahrer (22) leicht verletzt.

(RP) An der von-Humboldt-Straße in Velbert ist am späten Donnerstagabend (2. Mai 2019) ein 22 Jahre alter Mann aus Köln mit seinem Jaguar XF von der Straße abgekommen. Das meldet die Polizei. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Der 22-Jährige fuhr mit seinem Jaguar gegen 23.20 Uhr über die von-Humboldt-Straße in Richtung Kopernikusstraße. Laut ersten Ermittlungen geriet er dabei bei überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei verletzte sich der Mann an seiner Hand. Ein Rettungswagen brachte ihn zu einer vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Auto hingegen entstand Totalschaden: Die komplette Front des Fahrzeugs war abgerissen und hing nur noch an einem einzigen Verbindungselement. Auch das Dach des Jaguars wies erhebliche Schäden auf, zudem war die Frontscheibe zersplittert. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von etwas über 100.000 Euro. Da der Wagen nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die von-Humboldt-Straße im Bereich des Unfallorts komplett ab.