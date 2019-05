Verkehr : Sperrung im Kreuz Ratingen Ost

Ratingen Ost Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt Markierungsarbeiten durch.

(RP) Am Samstag, 4. Mai 2019, ist von 7 bis 17 Uhr die Verbindungsrampe von der A3 Fahrtrichtung Oberhausen zur A44 in Richtung Düsseldorf/Ratingen gesperrt. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt in diesem Zeitraum Markierungsarbeiten durch. Eine Umleitung wird eingerichtet über das Autobahnkreuz Breitscheid zur A52 in Richtung Düsseldorf. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, kann sich eine Verschiebung ergeben. Aktuelle Verkehrsinfos gibt es unter anderem unter www.verkehr.nrw.de.