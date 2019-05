Ratingen : Bürger sind gegen Straßenbaubeiträge

Ratingen Die Kampagne des Bundes der Steuerzahler ist seit gestern abgeschlossen.

Der Bund der Steuerzahler NRW hat seine Straßenkampagne für die Volksinitiative „Straßenbaubeitrag abschaffen“ vorerst beendet. Die bisher eingetroffenen und sortierten Listen gingen gestern per Post an die Städte des Kreises Mettmann, die die Wahlberechtigung der Unterzeichner prüfen.

Anschließend werden die geprüften Listen wieder an den Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen zurückgeschickt. In den Kommunen des Kreises Mettmann wurden insgesamt 12.730 Unterschriften gesammelt. Die einzelnen Kommunen des Kreises erhalten Pakete mit Unterschriften in folgender Größenordnung: Velbert (2.460), Mettmann (1.990), Hilden (1.540), Ratingen (1.470), Heiligenhaus (1.290), Langenfeld (1.160), Erkrath (980), Wülfrath (690), Monheim am Rhein (640) und Haan (530).