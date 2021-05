Ratingen : Musikschule Ratingen stellt sich im Internet vor

Ratingen Da der Tag der Offenen Tür coronabedingt nicht durchführbar ist, präsentieren Schüler die Instrumente in einem Video. Das Kinderkonzert ist auf der Internetseite der Musikschule und bei Youtube zu sehen.

Im Frühjahr eines jeden Jahres haben Ratinger Eltern und Kinder die Möglichkeit, sich im „Kinderkonzert“ und am „Tag der offenen Tür“ über die Angebote der Städtischen Musikschule zu informieren. In diesem Jahr können diese Veranstaltungen nicht stattfinden, da die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie das nicht zulassen.

Die Musikschule empfiehlt die Musikvideos auch als Musikgenuss. Die Schüler, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, freuen sich ebenso über zahlreiche Internet-Aufrufe wie die Beteiligten des Videos „Always look on the bright side of life“, das schon seit Herbst letzten Jahres als fröhliche Musikbotschaft mit aktiver Beteiligung von Musikern aus der französischen Partnerstadt „Le Quesnoy“ ebenfalls über die Internetseite der Musikschule verfügbar ist.