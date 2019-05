Werbesatzung : Werbung am Bürgerhaus muss wieder weg

Ratingen Das Banner wurde nur für den Tag der Automeile genehmigt.

(JoPr) Ein monstermäßiges Werbebanner am Bürgerhaus erzürnt die Gemüter: Offenbar mit Blick auf die Automeile des Citykauf am Sonntag, 12. Mai, wurde das Baugerüst eines Giebels fast vollständig verhangen. Die Stadt teilte auf Anfrage mit: „Das betreffende Werbebanner ist nicht im Sinne der Werbesatzung und wurde daher nur ausnahmsweise und nur für den Tag der Veranstaltung „Automeile“ am 12. Mai genehmigt.“ Der Veranstalter sei am Freitag aufgefordert worden, das Plakat wieder zu entfernen.