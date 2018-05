Ratingen/Mettmann: Hitze: Eisdielen und Freibäder profitieren

Ratingen/Mettmann Bei sommerlichen Temperaturen gehen Sonnenanbeter erst schwimmen und dann schlemmen.

Am frühen Nachmittag geht es noch relativ beschaulich zu beim Eiscafé Claudio in Hösel (Bahnhofstraße): "Nur" 15 der 20 Tische sind besetzt, und niemand muss lange auf sein Eis warten. Margarido Tiago, Stellvertreter von Claudio De Filippo, kennt den Grund: "Unsere Kunden sind jetzt noch im Freibad. Ab 15, 16 Uhr wird es voll. Dann kommen die zu uns."

25 Eissorten bietet das italienische Eiscafé zurzeit an, darunter auch einige neue, allesamt ersonnen vom Chef. Die neuen Sorten werden nicht täglich angeboten, sondern nacheinander: "Heute gibt es Tiramisu mit Himbeermarmelade und Butterkeks. Neu ist auch Mascarpone mit bitterer Schokolade und gesalzenem Butter-Karamell", sagt Margarido Tiago. 1,10 Euro kostet die Kugel mittlerweile, am Tisch 1,20 Euro. Eisfreunde zahlen das gerne, denn Claudios Eis gilt als besonders gut, vielleicht als das beste im Umkreis. Das Wetter findet Tiago okay. "Es ist schon warm", sagt er zurückhaltend, "aber es ist noch kein Sommer, und die Sommerferien haben nicht begonnen". Erst dann werden in Hösel Spitzenumsätze erwartet. Einen Vorgeschmack gab es aber schon: "Neulich mussten wir früher zumachen als geplant. Das Eis war ausverkauft, und nach 20 Uhr machen wir kein neues Eis mehr."