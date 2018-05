Kreis Mettmann: Ab ins Freibad

Kreis Mettmann Pfingsten soll es wieder sommerlich warm werden. Wir haben zusammengestellt, welche Freibäder wann für ein kühles Bad geöffnet haben.

Was gibt's Schöneres, als sich bei Sonnenschein im Freibad abzukühlen? Das kennen wir doch alle schon aus unserer Kindheit: Der Lärm von spielenden und planschenden Kindern, schimpfende Mütter, Radiogeplapper und der unvergleichliche Duft-Mix nach frischem Gras, Pommes und Sonnencreme. Ab soll das Wetter richtig schön werden - durchgehend Sonne und Temperaturen von rund 24 Grad. Also nix wie raus ins Freibad:

Waldbad Hilden Das Freibad an der Elberfelder Straße 173 (Telefon 02103 795-200) gilt als eine der schönsten Anlagen in der Region. 50 Meter Sportbecken (26 Grad Celsius), 50 Meter Nichtschwimmerbecken und Sprungturm, 50 Meter Großwasserrutsche, 18 Meter Breitwasserrutsche, großes Planschbecken und ein Kinderspielplatz mit Schlammburg: Das sind die Attraktionen des Waldbades. Eine Sonnenterrasse mit Liegestühlen und Reetschirmen vermittelt - ebenso wie die 15.000 Quadratmeter große Spiel- und Liegewiese - echtes Urlaubsfeeling. Eintritt: Einzelkarten (6-17 Jahre) 2,90 Euro, ab 18 Jahre 4,20 Euro. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag, Feiertag 9-19 Uhr.

Heidebad in der Ohligser Heide, Langhansstraße 100, 42697 Solingen. Telefon: 0212 76312. Öffnungszeiten täglich 10 bis 19 Uhr. In den Sommerferien schon Beginn ab 9 Uhr. Das Heidebad bietet ein 50-Meter-Schwimmerbecken und ein großes Nichtschwimmerbecken mit kleiner Rutsche sowie einem kleinen Babybecken. Außerdem gibt es je einen Ein-, Drei- und Fünf-Meter-Sprungturm in einem separaten Sprungbecken. Möglich sind auch Großfeldschach, Tischtennis, Basketball, Beachvolleyball und Beachsoccer. Es gibt außerdem eine Boule- und Boccia-Bahn sowie einen Kiosk mit Außenterrasse. Parkmöglichkeiten: Wanderparkplatz gegenüber dem Engelsberger Hof, oder Parkplatz am Kovelenberg/Hermann-Löns-Weg. Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahre: 1,80 Euro Einzelkarte. Ab 18 Jahre: 3,80 Euro Einzelkarte. Schüler, Studierende und Azubis: 1,80 Euro je Einzelkarte. Kinder bis fünf Jahre zahlen nichts. Es gibt Ermäßigungen und Rabatte.