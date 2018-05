Ratingen: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer nach Zeugenhinweis

Ratingen Der 76-Jährige konnte sich beim Aussteigen kaum auf den Beinen halten.

WEST (RP/kle) Am späten Montagabend bemerkte ein Autofahrer an der Berliner Straße in Ratingen West einen Citroën-Fahrer, der ihn zunächst mit seinem Pkw überholte und dann in Schlangenlinien vor ihm herfuhr.