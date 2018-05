Ratingen: Ampel soll Sandstraße entschärfen

Ratingen Die SPD-Fraktion hakt nach: Es gibt seit vielen Jahren einen Beschluss, der immer noch nicht umgesetzt wurde.

Die Einmündung von der Düsseldorfer Straße in die Sandstraße ist eine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer, denn man muss hellwach sein. Radler, Fußgänger und Autofahrer treffen an dieser gefährlichen Stelle aufeinander. Nicht selten kommt es beim Abbiegen in die Sandstraße zu heiklen Situationen. Seit Jahren ist diese Unfallstelle ein großes Problem für Politik und Verkehrsplaner, doch bisher hat sich so gut wie nichts getan.