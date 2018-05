Dinslaken: Fraktion hakt Thema "Giezek" ab

Dinslaken SPD stellt keinen Antrag auf Abwahl des Jugendhilfeausschussvorsitzenden.

Dinslakens Christdemokraten hatten den Rücktritt Giezeks vom Vorsitz des Ausschusses gefordert. Anlass war, dass Giezek einige Mitstreiter aus dem Jugendhilfeausschuss zu einer "inoffiziellen Eröffnungsfeier" auf den neu gestalteten Spielplatz an der Ziegelstraße geladen hatte, um ihnen dafür zu danken, dass sie mit ihrem Einsatz das Thema der Spielplatzsanierung auf die Tagesordnung gesetzt und vorangetrieben hatten. Damit, so das Argument der Christdemokraten, habe Giezek alle anderen an der Spielplatzentwicklung Beteiligten vor den Kopf gestoßen und habe gezeigt, dass er für das Amt des Ausschussvorsitzenden ungeeignet sei. An dieser Position der CDU habe sich nichts geändert, erklärte Fraktionschef Heinz Wansing gestern auf Anfrage. Die Fraktion werde nun diskutieren, wie sie weiter verfahre und ob sie einen Antrag auf Abwahl des Jugendhilfeausschussvorsitzenden stellen werde. Dass es für eine solche Forderung eine Mehrheit im Ausschuss geben könnte, gilt allerdings als unwahrscheinlich.