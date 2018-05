Ratingen: Beratungsstelle bietet Training für Paare an

Ratingen Die katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen bietet in Kooperation mit dem Erzbistum Köln ein Gesprächstraining für Paare an.

Glückliche Paare haben ein Geheimnis. Sie können "gut" miteinander reden. Gegenseitige Missverständnisse, Enttäuschungen, Streitigkeiten oder große Konflikte können mit erlernbaren Kommunikationsmitteln überwunden werden. Beim Gesprächstraining (Konstruktive Ehe und Kommunikation) können Paare neue Erfahrungen im Gespräch machen und lernen, sich so auszudrücken, dass das Gemeinte richtig ankommt, so zuzuhören, dass man besser versteht, was der andere meint und Meinungsverschiedenheiten fair auszutragen.

Die Termine sind am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juni, sowie am Freitag, 29. und Samstag, 30. Juni in der EFL-Beratungsstelle, Lintorfer Straße 51. Die Kosten: 250 Euro pro Paar. Anmeldung in der EFL-Beratungsstelle unter Telefon 02102/ 27000.