Heiligenhaus: Für gute Kegler kommt erst die Kugel, dann der Ball

Heiligenhaus Bei der Stadtmeisterschaft der Hobby-Kegler gingen wieder mehr als 60 Akteure an den Start. Den besten von ihnen überreichte der Vorsitzenden des Stadtportverbandes, Bernhard Grote, im Anschluss ans Turnier Urkunden und Pokale. Der von Toni Esser einmal mehr gut organisierte Wettbewerb, brachte in fast allen Disziplinen sehr knappe Entscheidungen. Es musste mehrfach bis zur letzten Kugel gezittert werden, ob das Endergebnis für den ersten oder "nur für den dritten Platz" reicht.

Gewertet wurden in den Einzel-Disziplinen 2 Durchgänge mit jeweils 60 Wurf in die Vollen. Bei den Mannschaften kamen 4 Spielerinnen/Spieler ebenfalls mit je 2 x 60 Wurf in die Wertung.