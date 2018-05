Wermelskirchen: Kegler halten der Kugel die Treue

Wermelskirchen Mit der feierlichen Pokalübergabe endete am Samstagabend der Wettbewerb um die Stadtmeisterschaft der Kegler. In fröhlicher Runde feierten die Clubs beim Keglerball ihren Sport.

Insgesamt 100 Hobbysportler traten in diesem Jahr mit ihren Clubs bei den Stadtmeisterschaften an - und feierten am Samstag beim Keglerball den fröhlichen Abschluss des Wettbewerbs. Smoking und Fliege dürfen inzwischen Zuhause bleiben, die Kegler haben sich auf eine bodenständige, rustikalere Feier verständigt. Standesgemäß auf einer Kegelbahn - in diesem Jahr zum ersten Mal in der Gaststätte Höller. Aber wie eh und je stand im Mittelpunkt des Festes die Geselligkeit und die Siegerehrung. Die besten Clubs wurden ebenso ausgezeichnet wie die besten Spieler der Saison. Drei Runden auf der heimischen Bahn, 18 Würfe in die Vollen und zwölf weitere, um Bilder zu kegeln, gehörten zum Wettbewerb. Und wer einmal die Nervosität beim Besuch der Schiedsrichter überwunden hatte, der nahm meistens auch gleich noch am Wettbewerb um den Karl-Rombach-Pokal teil. Insgesamt 16 Clubs traten an.