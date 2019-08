Heiligenhaus : Der TC Grün-Weiss wird 70 und lädt ein zu Spiel und Spaß

Heiligenhaus (sade) Es war bis zum letzten Spiel spannend: Können die Damen 40.1 des Tennisvereins Grün-Weiß den Klassenerhalt besiegeln? Sie schafften es. Auch die Herrenmannschaft 75 hat die Saison mit einem Erfolg und dem Aufstieg in die 2. Verbandsliga geschafft.

Gründe zum Feiern finden die Grün-Weißen in diesem Jahr genug: Denn über allen stehen auch noch die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum des Vereins (Unsere Zeitung berichtete). Für das Wochenende, 24. und 25. August versprechen die Organisatoren schnellen Sport: „Das hat Heiligenhaus noch nicht gesehen!“ Bei kostenfreiem Eintritt können Tennisbegeisterte gerne von eigens aufgebauten Tribünen zuschauen. Die Endrunde der Deutschen Tennismeisterschaft der Jungsenioren, also 30 Jahre und älter, findet auf den Plätzen der Grün-Weißen statt. Die Players-Night am Samstagabend wird dann ab 18.30 Uhr zur Jubiläumsfeier mit Jazzmusik. Tagsüber geht’s auf dem Vereinsgelände um 9 Uhr mit den Mannschaftsbesprechungen los. Am Samstag treten zuerst gleichzeitig zwei Teams gegeneinander an. Es starten die Einzel der Damen und Herren, und ab etwa 14 Uhr folgen die gemischten Doppel. Am Sonntag dann die Finals, bei der es dann um die Plätze auf den Siegertreppchen geht. Die Zuschauer sollen sich an beiden Tagen gut versorgt fühlen, das Clubhaus sorgt für Erfrischungen und Leckereien ebenso wie ein Grillstand und ein Getränkewagen. „Wir können jetzt nur hoffen, dass es beim Turnier nicht regnet und viele Menschen vorbei kommen“, so die Organisatoren. Bis es los geht, wird auch das Vereinsgelände noch mal herausgeputzt. Die Plätze müssen präpariert werden und die Pflanzenwelt drum herum noch mal gepflegt werden, ihnen mache die Trockenheit natürlich auch zu schaffen. „Sollte es tatsächlich so stark regnen, dass Tennis hier nicht möglich ist, dann sind bereits Plätze in der Essener Verbandshalle reserviert“, so Jürgen Müller aus dem Vorstand des Tennisverbands Niederrhein.