Tennis : Emmerichs Damen treffen auf Absteiger

Emmerich Tennis: Meisterteam des TC Rotweiss Emmerich empfängt am Sonntag den TC Schwarz-Weiß Budberg.

Die erste Damenmannschaft des TC RW Emmerich steht bereits seit einigen Wochen als Aufsteiger in die Tennis-Bezirksliga fest. Nun aber müssen die Frauen ihr Können nochmals in einer Nachholbegegnung beweisen: Am Sonntag gastiert der Absteiger vom TC SW Budberg in Emmerich. Um 9 Uhr geht es los.