Heiligenhaus : Frauenchor nimmt seine Probenarbeit wieder auf

Heiligenhaus (RP) Fleißig proben – das steht für die Sängerinnen des Frauenchors Musica von der kommenden Woche an wieder ganz oben. Denn der Blick richtet sich schon auf den 6. Juni kommenden Jahres, wenn der Chor in der Kant-Aula das Werk „Die kleine Meerjungfrau“ aufführt.

Sie führte nach Kassel. Um 7.30 Uhr am Samstagmorgen fuhr der Bus mit 27 Frauen ab. erste Ziel: das Wurstmuseum oder Wurstehimmel. Der Inhaber berichtete über sein Haus und auch für ein Mittagessen dort war gesorgt. Nach einem guten Frühstück am nächsten Morgen stieg um 9.30 Uhr ein Reiseleiter in den Bus und er erzählte über die Stadt. Dann fuhren die Heiligenhauserinnen zum Bergpark Wilhelmshöhe und besichtigten das Herkules-Denkmal. Nach einem Mittagessen in einem Restaurant im Park sahen sie das ungewöhnliche Schauspiel der Wasserspiele.