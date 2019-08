Heiligenhaus : Die ganze Stadt feiert gern deutsch-britisch

Heiligenhaus Eine Ausstellung im Museum schafft Pub-Atmosphäre. Und für guten Ton ist beim „Mansfield-Wochenende“ dort auch gesorgt.

Diese 47 Jahre Freundschaft, werden nun mit einem Markt mit britischen Spezialitäten sowie der Ausstellung „Made in Mansfield“ im Museum Abtsküche, gefeiert. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der VVH und in Kooperation mit dem Kulturbüro und dem Geschichtsverein, erstmalig stattfinden. Am Samstag, 17. August, um 13 Uhr, wird die Ausstellung in der Museumsgaststätte durch den stellvertretenden Bürgermeister Heinz Peter Schreven eröffnet. In den Vitrinen werden verschiedene Exponate über das, was über viele Jahre in Mansfield hergestellt wurde, gezeigt. Von Blechdosen über Schuhe und Strumpfwaren bis hin zum Bierbrauen und dem Bergbau. Dazu unterschiedliche Ansichten der Stadt von damals und heute. Der Markt im Museumsfoyer, wird mit typisch britischen Produkten teatime-Feeling und Pub-Atmosphäre aufkommen lassen. Dazu natürlich Köstlichkeiten der englischen Küche sowie musikalische Untermalung von den Skiffle-Altmeistern Kick’n Rush, die zur Eröffnung des Wochenendes und immer wieder zwischendurch zu ihren Instrumenten greifen werden. Am Samstag um 18 Uhr geben sie dann ein Konzert bei freiem Eintritt.