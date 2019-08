Ratingen : Kerstin Griese zu Gast in den Ratinger WfB-Werkstätten

Ratingen (RP) Puky-Laufräder in kiwi-grün und in pink gehören zu den Produkten, die in der WFB Ratingen hergestellt werden, in der Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind. Kerstin Griese ließ sich den Herstellungsprozess des kleinen Zweirads von Werkstattrat-Mitglied Thomas Schmidt detailliert erläutern.

