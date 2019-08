Ratingen : Neue Chefin im Museum der Stadt

Wiebke Siever kennt ihre Wirkungsstätte seit mehreren Jahren. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Wiebke Siever hat drei Jahre lang auf die Stelle hinarbeiten können. Zuerst als wissenschaftliche Mitarbeiterin.

„Sie hat einen guten Lauf“ sagt man neuerdings, wenn bei einer Frau alles so richtig gut klappt. Wie zum Beispiel bei Wiebke Siever, der neuen Leiterin des Museums Ratingen. Ist sie nicht nur aus der zweiten Reihe an die Spitze der Einrichtung geglitten, hat sie doch auch noch beim so genannten Gästeschießen der Sebastianer zu Beginn der Woche den Schwanz geschossen. Einfach so, ratzfatz, peng. Und das mit der Startnummer zwölf, wenn die Gebrauchsmösch noch nicht einmal mürbe geschossen war. Und trotz des Versprechers, als die Schützen si e als Leiterin des Stadtarchivs avisiert hatten.

Nun ist sie qua Ausstellung schon der Bruderschaft verbunden, denn nach der Neugestaltung der Stadtgeschichtlichen Ausstellung im Musentempel zwischen Grabenstraße und Peter-Brüning-Platz wird reichlich schützenmäßiges silbernes Edelmetall den Blicken der geneigten Öffentlichkeit dargeboten.

INFO Programm rund um alte Architektur Für Sonntag, 8. September, lädt das Museum Ratingen zum Tag des offenen Denkmals mit einem vielseitigen Programm zum Thema Architektur und Stadtgeschichte ein. Um 11.30 Uhr zum Beispiel gibt es einen Workshop zum Thhema „Eine Zeitreise durch Ratingen“ für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren.

Ansonsten ist sie natürlich nicht die gebürtige Brauchtumsfrau – eben kein „rheinisches Mädschen“ im Sinne der rheinischen Frohnatur. Davor steht ein meist hochkonzentrierter Blick. Diese Frau ist nicht hier, um Späßchen zu machen – diese Frau hat einen verantwortungsvollen Posten, auf den sie drei Jahre hinarbeiten konnte. Da war sie zunächst wissenschaftliche Mitarbeitern und später Stellvertreterin von Museumschefin Alexandra König. Sie war eine von etlichen Frauen, die das Museum hochhielten. Bis auf zwei Hausmeister, die männliche Komponente.

Es wird sich zeigen, ob die Stelle ,die sie nun gerade zurückgelassen hat, im bisherigen Sinne weiblich besetzt wird. Also – ein rheinisches Mädschen ist diese zurückhaltende 40 Jährige nun nicht. Wenngleich in Hilden geboren, ist diese Stadt – wie andere auch – für jeden Ambitionierten erst einmal „der Geburtsort“, die Stätte der Landung hier auf Erden. So auch hier. Die Eltern suchten eigentlich nach einer manierlichen Stadt, wo Rheinbraun nicht mit schaufelndem Großbagger den Familien die Heimat unter den Füßen wegnagt. Man fand eine Heimstatt.

Und die Tochter, kindliches Einzelglück der Eltern, fand nach Schule und Abi an Universitäten in Bonn, Oxford und Düsseldorf die richtigen Stätten, um Kunstgeschichte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte und Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Diese Fächer hatte sie schon sehr früh im Visier. Von diesen Fächern hat sie nicht mehr gelassen. Und krönen will sie sie in absehbarer Zeit mit dem Doktortitel. ihre Dissertation dreht sich um den Künstler Sigmar Polke.

Gottlob braucht die neue Frau an der Spitze des allerliebst überschaubaren Museums mit moderner Abteilung, mit Porzellansammlung von Melchior, mit stadtgeschichtlicher Abteilung und Spielzeug- wie Puppenpracht in der Außenstelle Trinsenturm – aber ohne nennenswerten Ankaufsetat – braucht also ihren Beritt nicht in wildem Aktionismus zu durchpflügen:

Die Besucherprogramme sind gut eingestielt, ein Freundes- und Förderverein steht mit Ideen und Unterstützung parat.

Die Wege sind also geebnet, Probleme offenbar nicht vorhanden. Sie muss sich jetzt einfach nur ans Werk machen – wie seit drei Jahren geübt.