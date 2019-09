Ratingen : Ganz Lintorf wird zur Flaniermeile

Lintorf Dorffest mit Handwerkermarkt: 180 Aussteller und 40 Zelte – der Stadtteil meistert die Mammut-Aufgabe.

Bis weit nach Mitternacht hatte die Werbegemeinschaft als Veranstalter des traditionellen Festes am Vorabend an die 40 Zelte aufgebaut. Es galt, Tische und Bänke aufzustellen, für eine ausreichende Strom- und Wasserversorgung der einzelnen Stände zu sorgen, Hinweisschilder aufzuhängen sowie Absperrungen aufzustellen. „Es ist schon viel Arbeit. Wir wurden dabei zum Glück tatkräftig vom TuS 08 Lintorf sowie dem Protection-Team unterstützt“, sagte Helga Krumbeck, Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Auch diverse Ämter der Stadt waren dabei, so dass am Samstagmorgen insgesamt 180 Aussteller pünktlich ihre Stände beziehen konnten. Und ihre ganze Arbeit hatte sich gelohnt.