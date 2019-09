Einzelhandel : Das ist machbar: Einkaufen ohne Plastik-Müll

Norman Schröder, Marvin Hermanns und Nils Hermanns (v.l.) eröffnen im Oktober ihren Unverpackt-Laden in der Lintorfer Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ab dem 4. Oktober wird man in der Lintorfer Straße 27-29 nachhaltige Waren im Unverpackt-Laden kaufen können.

Dass aus dem Netzwerk „Ratingen nachhaltig“ im Oktober ein Verein wird, ist nur ein Zeichen dafür, wie auch in der Dumeklemmerstadt eine Szene immer größer wird, die sich für ein bewussteres Leben entschieden hat – egal, ob bezogen auf Umwelt, Klima oder Ernährung oder gleich alles zusammen. Auch die drei Gründer von „local unverpackt“, Nils und Marvin Hermanns und Norman Schröder, erleben schon vor der Eröffnung ihres Unverpackt-Ladens eine Welle der Sympathie im Netz und in persönlichen Begegnungen.

Derzeit richten die drei in der Lintorfer Straße 27-29 in Ratingen ihr Landelokal und Bistro ein. Während die Ladenbauer den Innenraum gestalten, haben sie ihre ersten Palettenmöbel zusammengebaut, sich um organisatorische Abläufe und ihre Lieferanten gekümmert. Über 70 werden es sein, aber bis zur Eröffnung am 4. Oktober gibt es noch eine Menge zu tun.