Ratingen : Dorffest mit großem Handwerkermarkt

Zwischen dem 31. August und 1. September ist in Lintorf viel los. Es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag.

(RP) In den nächsten Tagen wird sie wieder in denB riefkästen zu finden sein: die Zeitschrift zum Lintorfer Dorffest mit historischem Handwerkermarkt. Und damit ist klar: Das Highlight des jährlichen Veranstaltungskalenders in Lintorf steht vor der Tür.

Vom 31. August bis einschließlich 1. September steht das Dorf wieder Kopf, wenn es heißt: stöbern, schlemmen und staunen, was die 180 Aussteller so alles an Überraschungen zu bieten haben. Auf viel Liebgewonnenes können sich die Besucher während der zwei Tage freuen, aber es gibt auch eine Menge Neuheuten zu entdecken: qualitativ hochwertige Küchenutensilien wie „aus der guten, alten Zeit“ oder innovative Stadtansichten in Orange – man kann sich wirklich überraschen lassen, so die Werbegemeinschaft Lintorf.