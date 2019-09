Heiligenhaus : Oldtimer pöttern los für den guten Zweck

Das war der Start zur Lions Ruhr Oldtimer Rallye bei Mercedes Wagner. Foto: Blazy, Achim (abz)

102 Oldtimer starteten am Sonntag bei der 13. Lions-Ruhr-Rallye. Der Erlös geht in diesem Jahr an ein Kinderhilfsprojekt in Mittelamerika.

Von Henry Kreilmann

Was für ihn die Faszination Oldtimer ausmache? Es sei vor allem die alte Technik: „Bei den alten Autos wird noch das eigene Bein zum Bremskraftverstärker.“ Mark Goepel ist nicht nur selbst Besitzer von Vorkriegs-Wagen sondern teilt seine Freude an alten Schätzchen auf Rädern gern: Als Organisator der nun schon 13. Lions-Ruhr-Rallye lud er wieder gemeinsam mit den Lions Velbert/Heiligenhaus zu einer besonderen Ausfahrt.

Los ging‘s traditionell bei Mercedes-Benz-Wagner in Heiligenhaus mit einem Frühstück und der vom stellvertretenden Heiligenhauser Bürgermeister Heinz-Peter Schreven geschwungenen Startflagge. Von dort führte es die Fahrerteams von insgesamt 102 Oldtimern über verschlungene Pfade und Nebenstraßen aus dem Niederbergischen über Solingen und Remscheid bis ins Oberbergische: Ziel zur Mittagspause war das Schloss Gimborn in Marienheide, nördlich von Engelskirchen. Von dort führte es die Autos mit Geschichte dann wieder zurück und in der Nevigeser Fußgängerzone erwartete sie der Concours d‘Elegance, wo die Fahrzeuge nach bestimmten Kriterien bewertet in insgesamt vier Altersklassen bewertet wurden. „Eine besonders anspruchsvolle Route für die wir in diesem Jahr auf einen Geschicklichkeit-Parcours verzichtet haben“, sagt Goepel. Mitgefahren sind die unterschiedlichsten Fahrzeuge aus sechs Jahrzehnten: Das älteste gemeldete Modell war dabei ein Riley 9 Special, Baujahr 1932.

INFO Hilfsprojekt in Guatemala Das Ziel: Der Erlös wird an die Kindernothilfe fließen, die in Guatemala ein Schutzhaus für Kinder bauen will, in dem Kinder unterkommen sollen, denen Gewalt droht oder begegnet ist. Die Spenden fließen in den Grundstückskauf und Bau des Hauses.Wer sich beteiligen will: IBAN DE92 3506 0190 0000 4545 40, Verwendungszweck Z80285. Infos bei der Kindernothilfe unter Tel.: 0203.7789-111.