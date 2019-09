Politik : CDU will Grillplätze für den Grünen See

Ratingen (JoPr) Das Grillen am Grünen See soll künftig erlaubt werden. Das jedenfalls sieht ein Antrag der CDU-Fraktion für die nächste Sitzung des Bezirksausschusses West vor. Immer wieder werden die Wiesen rund um den See an schönen Tagen teilweise hoffnungslos zugemüllt.

Die einzige legale Möglichkeit bietet sich Barbecue-Fans mit der städtischen Grillhütte. Sie muss man anmelden, spontane Aktionen sind dort nicht möglich. CDU-Rtasfrau Margret Tombers und Theresa Dietz, sachkundige Bürgerin für die CDU im Bezi West, sprechen sich nun dafür aus, die Junge Union zu unterstützen, sich für legale und feuerfeste Grillstationen im Erholungspark einzusetzen.

„Gerade für Bürgerinnen und Bürger, die in Wohnungen oder Häusern ohne Graten leben, ist der Grüne See ein idealer Gartenersatz“, heißt es in einem Prüfantrag an den Bügermeister. Viele Bürger nutzten trotz Verbots die Möglichkeiten zum Grillen außerhalb der Hütte. dabei sei die Wilgrillerei aus guten Gründen nicht gestattet: „Starke Rauchentwicklungen, Beschädigungen der Rasenflächen, achtlos liegengelasssene Grillreste und vor allem die erhöhte Brandgefahr bei längeren Trockenphasen begründen ein solches Verbot“, so Tombers und ihr Ratskollege Miachel Pfeiffer.