Heiligenhaus : Polizei macht Dienst im Bürgerbüro

Heiligenhaus Eigentlich als Ausweich-Lösung gedacht und insofern ein Unikum, kommt der Außenposten sehr gut an.

Denn während noch eine ganze Weile Handwerkerautos, statt der Polizeiwagen vor der Heiligenhauser Polizeiwache in der alten Kiekert-Villa parken (Unsere Zeitung berichtete), ist ein Teil des Polizeiteams ins Rathaus gezogen. „Anfangs wurde von acht Monaten Bauzeit gesprochen, aber die Villa ist ein altes Gemäuer, wir rechnen mit Bauarbeiten von mindestens einem Jahr“, sagt Hauptkommissarin Patricia Aillaud. Die Koordination des Umzugs gehört für die frisch gebackene Heiligenhauser Wachleiterin zu den ersten großen Aufgaben im neuen Amt, die es zu stemmen gilt. Eine Sorge konnte ihr schon früh Bürgermeister Michael Beck nehmen: „Die Stadt hat uns Möglichkeiten angeboten, die Übergangszeit im Rathaus zu verbringen, so dass wir auch weiter persönlich in Heiligenhaus ansprechbar sind.“ Ein Angebot, dass das Polizeiteam dankbar angenommen hat. Während die Chefin selbst, sowie ein Teil des Teams vorübergehend in die Velberter Mutter-Wache gezogen sind, konnte das Verkehrskommissariat Nord im Untergeschoss des Heiligenhauser Rathaus-Neubaus untergebracht werden. Für den direkten Bürgerkontakt ist seit dem 14. August nun von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr und damit losgelöst von den Öffnungszeiten des Bürgerbüros, ein Polizeibeamter im Bürgerbüro persönlich anzutreffen. Ein Unikum, das es zumindest im Kreis Mettmann so noch nicht gegeben habe. „Der Bürgerkontakt ist ganz anders als in der Polizeiwache“, hat Detlef Hesse schon in seiner ersten Schicht am neuen Standort im Bürgerbüro festgestellt. „Hier kommen die Bürger auch einfach mal zum Plauschen vorbei, weil sie gerade in der Nähe waren, ganz nach dem Motto ‚wo ich Sie gerade treffe‘. Das ist sehr angenehm“, findet er. Die Gespräche hier an zentralem Ort seien, anders als in der Polizeiwache, nicht immer nur anlassbezogen.