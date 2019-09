Ratingen : Beratungsstelle hat eine neue Leiterin

Ratingen Die Psychologen kümmern sich um Schüler. Und sie arbeiten mit Familien zusammen.

(RP) Soeben hat das neue Schuljahr begonnen. Während sich viele Kinder darauf freuen, kann die neue Situation für manche Jungen und Mädchen belastend sein. Schulische Probleme angehen und gemeinsam mit den Kindern und den Eltern Lösungen herbeiführen, das ist eine der vielfältigen Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle an der Philippstraße 21. Die Einrichtung des Jugendamtes der Stadt Ratingen bietet Erziehungs-, Familien- und schulpsychologische Beratung an, die Angebote sind kostenfrei und stehen allen Ratinger Familien unabhängig von Nationalität oder Religion offen.

Vielen fällt es schwer, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, weil sie denken, allein mit ihren Problemen fertig werden zu müssen. Wer aber diesen Schritt wagt, dem kann geholfen werden. Allein im vergangenen Jahr haben sich knapp 700 Ratsuchende in Ratingen an die Psychologische Beratungsstelle (PB) gewandt, für 430 Personen war es der erste Beratungskontakt.