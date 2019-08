Aus der Luft : Blick auf die Stadt der Vielfalt

Während eines Rundfluges wird die Größe Ratingens deutlich – und die bunte Struktur.

Ja, die Freiheit kann wohl grenzenlos sein an diesem sonnigen Morgen. Der Rundflug über Ratingen ist etwas Besonderes: Man bekommt einen imposanten Eindruck davon, wie groß die Stadt ist. Und schnell wird klar: Die Vielfalt ist beeindruckend. Man nehme nur die Hochhäuser in Ratingen West, die mittlerweile zum Wahrzeichen geworden sind und vor wenigen Jahren grundlegend saniert wurden. Und wenige Augenblicke später ist die Wasserburg Haus zum Haus zu sehen, einfach prachtvoll, ein beliebtes Motiv für Bildbände und auch für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen: Unlängst gab es dort eine große Pressekonferenz zur Messe „Caravan Salon“ in Düsseldorf.