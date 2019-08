Tennis : Herren 50 greifen nach Titel

Ratingen Der Westdeutsche Meister trifft bei der DM-Endrunde auf starke Konkurrenz.

Die vier Mannschaften ermitteln am Samstag zunächst in den Halbfinals die beiden Endspielteilnehmer, die dann am Sonntag um den den Titel kämpfen. Die Ratinger wollen zumindest das Finale erreichen. „Am Samstag sehe ich uns schon als Favoriten. Am Sonntag wird es ganz schwer, den Titel zu holen“, verkündet Mannschaftsführer Marc Pradel. Titelverteidiger ist das Team aus Bad Vilbel für Pradel ist der Kontrahent auch der Top-Favorit in der Endrunde. Gleichwohl glaubt er auch an die eigene Stärke. Wenn alles passt können die Ratingen den Titel vielleicht doch mit nach Hause bringen.