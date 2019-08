Aktion in Mettmann : Hundetrödel – Erlös soll schwer Erkranktem helfen

Der schwer an der Nervenkrankheit ALS erkrankte Ratinger Oliver Mossmann ist vor kurzem Vater geworden. Seine Freunde sammeln nun Geld für ihn, damit er dank technischer Hilfsmittel so lange wie möglich bei ihm sein kann. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Die Geschichte des Ratingers Oliver Mossmann hat die Mettmannerin Heidi Deneke sehr berührt. Spontan will sie helfen.

(arue) Die Mettmanner Hundeschule „Dream Team“ veranstaltet am Samstag, 1. September, Hundetrödel. Der Erlös aus den Standgebühren und dem Verkauf von Kaffee und Kuchen gehen an die Familie des Ratingers Oliver Mossmann. Er ist an der tödlichen Nervenkrankheit ALS erkrankt. Doch trotz seines Handicaps stand seine damalige Freundin zu ihm. Anfang August haben beide ein Kind bekommen. Um seinen Sohn – er heißt ebenfalls Oliver – mit Hilfe moderner Technik so lange begleiten zu können, wie es geht, starteten Olivers Freunde im Internet eine Spendenkampagne, um die nötigen Hilfsmittel finanzieren zu können. Heidi Deneke, Initiatorin des Hundetrödel, geht dieses Schicksal sehr nahe: „Ich habe eine Freundin an ALS verloren. Ich kenne den Verlauf dieser schrecklichen Krankheit und weiß, wie wichtig Hoffnung ist.“