Ratingen : Besonderes Künstlergespräch im Museum Ratingen

Ratingen (RP) Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, lädt für Sonntag, 21. Juli, um 11.30 Uhr zu einem Künstlergespräch mit dem Architekturfotografen Marcus Schwier sowie Markus Lehrmann, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und Geschäftsführer des Baukunstarchivs NRW Dortmund, ein.

Anlass des Künstlergesprächs mit Marcus Schwier ist die Ausstellung „Marcus Schwier: Ratingen-West“, die seit April diesen Jahres im Museum Ratingen zu sehen ist. Der Künstler und Diplom-Ingenieur Marcus Schwier (geb. 1964 in Düsseldorf) lebt und arbeitet in Düsseldorf und am Bodensee. Schwier studierte von 1985 bis 1992 Architektur an der Fachhochschule Düsseldorf und von 1993 bis 1998 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Ernst Kasper mit dem Schwerpunkt Fotografie. Bekannt wurde Schwier für seine Architekturaufnahmen in Metropolen auf der ganzen Welt.