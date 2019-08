Kultur : Brennende Herzen fürs Freilichttheater

Maggie Zhang (vorne) und Simona Nedyalicova freuen sich auf den Ratinger Sommernachtstraum. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Maggie Zhang, Simona Nedyalicova und Jasmin Groos spielen beim Ratinger „Sommernachtstraum“ mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Hannen-Berning

Friederike Felbeck hat als Regisseurin mit strikter Freundlichkeit und liebenswürdiger Strenge ihre 15 Schauspielerinnen und Schauspieler an der Leine, damit über kurz oder lang im Unternehmergarten der Brügelmanns ein Traum von Sommernacht geträumt werden kann. Und – es sieht gar nicht schlecht aus, dass das Vorhaben sehr gut klappen kann.

Seit Wochen haben die Akteure schon in Düsseldorf im Ballhaus des Nordparks probiert, haben das verzwickte Spiel um Liebe und Tarnung, um Scherz und Spiel verinnerlicht. Nachdem diese Zeitung in einem früheren Artikel schon einige Darsteller kurz vorgestellt hat, soll es heute um die jungen Frauen gehen, die die Helena, die Hermia und die Titania spielen. Alle werden es mit großer Begeisterung und aus vollem Herzen tun.

Jasmin Groos wollte schon als kleines Mädchen Schauspielerin werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Info Proben beginnen am Montag vor Ort Ab Montag wird an Ort und Stelle für den „Sommernachtstraum“ geprobt. Die Freilichtaufführung ist am Samstag, 7. September 2019, 18 Uhr, vor dem Herrenhaus der Textilfabrik Cromford und an Stationen im Cromford- und Poensgenpark.

Ist ihnen doch gemeinsam, dass sie sich wacker in einem Brotberuf umtun, aber eigentlich ein brennendes Herz für die Schauspielerei in sich spüren. Jasmin Groos zum Beispiel, im Siegerland geboren und auch dort zur Schule gegangen: Sie wollte schon als Kind Schauspielerin werden. Jetzt ist sie 30 Jahre alt, keinesfalls frustriert, dass sie kein festes Engagement hat, immer wieder auf der Suche nach einem Stück auf der Bühne. Sie hat Schrott in einem Schrotthandel verkauft, ist mit einem Aufsitz-Rasenmäher über das Grün eines Golfplatzes in Toronto gerattert, ist gereist, hat bedürfnisarmes Leben gelernt und eine Ausbildung zur Sozialpädagogin abgeschlossen.

Jetzt arbeitet sie einerseits in einem Jugend-Migrationsprojekt und verwirklicht andererseits Shakespeares Gedanken im Park von Cromford. Eins ihrer liebsten Theaterprojekte war ein anspruchsvolles in spanischer Sprache, an dem sie in der Uni Düsseldorf beteiligt war. Wahrscheinlich ist sie diejenige, die dem Leben mehr gibt als das Leben ihr. Zumindest gegenwärtig.

Simona Nedyalkova, die Hermia, ist mit 23 Jahren eine ganz junge Mitspielerin, die allerdings ihre Sprachkünste in die Waagschale werfen kann. Ihre Muttersprache ist Bulgarisch, darüber hinaus spricht sie griechisch, deutsch und englisch. Und von allen wird sie dem Publikum etwas zu kosten geben.

Sie ist schon als Kind und Jugendliche in andere Länder gekommen – sei es, um bei den Eltern zu sein, die im griechischen Ausland lebten, sei es, um ganz gezielt in einer Schule einen Abschluss zu bekommen. Sie weiß, dass „time flies“, dass die Zeit dahinfliegt und man sich schon im Verbleibenden gut einrichten muss und auch seine Zukunft nicht bedächtig an sich vorbei wabern lassen sollte, sondern das Schicksal sehr wohl gezielt bei den Ohren packen sollte. Sie hat einen Highschool-Abschluss in Economics und auch in Sprachen. Herzlich und freundlich geht sie strikt ihren Weg. Sie ist so liebenswert dabei.

Die Kollegen, auch die Freunde nennen die 42 Jahre alte Chinesin Zhang Maggie. Der Name passt allerdings bei weitem nicht an denjenigen, den ihre Eltern ihr dereinst gegeben haben und der, ins Deutsche übersetzt, fast ein ganzes Gedicht ist: Er lautet Linyang und bezeichnet zwei Bäume, eine gerade, schlanke Birke und eine weich schwingende Weide mit biegsamen Ästen und Zweigen. Sie beschreibt es und biegt sich dazu. Sie ist Schauspielerin und mit brennendem Herzen auf der Bühne. Tatsächlich hat sie ein Diplom in Product Management, das ihr einen Job zum aktuellen Broterwerb ermöglicht, ihr und ihrer kleinen Tochter. DIe freundliche Frau mit den zwei Bäumen im Vornamen gibt im Ratinger Sommernachtstraum die Titania.

Ob Schauspieler, ob Schauspielerin – sie alle haben in den vergangenen Wochen begeistert mit Friederike Felbeck an dem Stück gearbeitet, obgleich man nur von einer Aufführung ausgehen konnte. Während im Hintergrund nach Möglichkeiten für eine weitere gesucht wurde, wurden die Eintrittskarten fast ausverkauft. Und zu einer offenen Generalprobe konnte man auch keine Zuschauer einladen – was vom Grund der Sache her auch nicht einfach wäre. Immerhin wird es vor der Aufführung keinen terminierbaren kompletten Durchlauf geben.