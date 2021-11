Ratingen : Songwriter David Blair spielt im Pfarrgarten

Singer und Songwriter David Blair tritt im Unverpackt-Laden auf. Foto: Veranstalter

Ratingen David Blair, Singer Songwriter und Entertainer aus Kanada, bekannt aus der Sendung The Voice of Germany, ist am Samstag, 20. November, zu Gast im Pfarrgarten der evangelischen Kirche an der Lintorfer Straße 26.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Blair bestreitet das erste Nachbarschaftskonzert des Local Unverpackt-Ladens und der Firma Kartheuser Immobilien. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. Speisen und Getränke sind gegen Spenden für nachhaltige Projekte zu erwerben.

Im Mittelpunkt des Konzertes steht das Thema Nachhaltigkeit im Alltagsleben, hierzu stellen sich der Ratinger Verein Ratingen.Nachhaltig und die Unternehmen FairAufgelöst und Lovelo express vor. Sie präsentieren aktuelle Projekte und freuen sich auf einen regen Austausch mit den Besuchern.

Tatkräftige Unterstützung für die Veranstaltung bekommt Local_Ratingen von der evangelischen Kinder und Jugendarbeit (JuTu), für die Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit ist.